Gümüşhane Kelkit'te Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 29 DB 247 plakalı ambulansın devrilmesi sonucu sürücü Buğra N. ile sağlık personelleri Alperen Y. ve Hilal D. yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:05
Kaza Detayları

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen kazada bir ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Buğra N. (38) idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26) hastanelere kaldırıldı.

