Gümüşhane Kelkit'te Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Gümüşh2ane Kelkit'te ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralandı
Kaza Detayları
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen kazada bir ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Buğra N. (38) idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, Kelkit-Şiran kara yolunun Kılıçtaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile sağlık personeli Alperen Y. (26) ve Hilal D. (26) hastanelere kaldırıldı.
