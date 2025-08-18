Gümüşhane Kelkit'te Orman Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Gümüşhane Kelkit'te orman yangınına müdahale ediliyor

Gümüşgöze Fatih Mahallesi'nde yangın çıktı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının geniş alana yayılmasını önlemek için yoğun şekilde müdahale ediyor.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahale devam ediyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.