DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Gümüşhane Kelkit'te Orman Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Gümüşgöze Fatih Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:14
Gümüşhane Kelkit'te Orman Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Gümüşhane Kelkit'te orman yangınına müdahale ediliyor

Gümüşgöze Fatih Mahallesi'nde yangın çıktı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının geniş alana yayılmasını önlemek için yoğun şekilde müdahale ediyor.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahale devam ediyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri