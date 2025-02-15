Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gümüşhane, düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılını törenlerle kutladı. Vali Baruş, bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:56
Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gümüşhane'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Anıldı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle muhteşem bir şekilde kutlandı. Kutlamalar, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı’ndaki programa geçildi.

Vali Baruş: Kahramanlık Destanı Yazıldı

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane'de 107 yıl önce büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını ifade etti. Kurtuluş mücadelesinin Doğu Anadolu ve tüm yurda büyük umut verdiğini belirten Baruş, 1919'da Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın ilhamının bu topraklarda başladığını vurguladı.

Baruş, "Türk milleti, düşman ne kadar güçlü olursa olsun, karşısında dimdik durduğunda, ordusuyla birlikte olduğu zaman önünde hiç kimsenin duramayacağını bu topraklarda ispatlamıştır." dedi.

Yeni Nesillere Hatırlatıldı

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kutlama programında konuşmalarda bulundular. Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tiyatro Gösterisi ve Anlamlı Teslimiyet

Canca Kalesi'nin teslim alınmasının konu edildiği tiyatro oyunu sahnelendi. Gösterinin ardından gazi Gazi Kaanoğlu, Valimiz Baruş’a Türk bayrağını teslim ederek duygusal anlar yaşattı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

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