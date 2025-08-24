DOLAR
Gümüşhane Şiran'da örtü yangını kontrol altına alındı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Akbulak Yaylası'nda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:22
Akbulak Yaylası'nda 10 dönümlük alanda etkili oldu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Akbulak Yaylası mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme, İlçe itfaiye, ilçe Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirtti. Kara, "Yangının olduğu yere ulaşım yok. Ormanlık alana sınırı olan alana soğutma yapıyoruz. Akşam saatlerine kadar da soğutma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Yangın 10 dönümlük alanda etkili oldu. Rüzgarın ters esmesi maalesef biraz olumsuz etki yarattı."

