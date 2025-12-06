Gümüşova MYO'da Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları: Kalıp Sektörü ve İstihdam

Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda "Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları"

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki gelişimlerine katkı sunma fırsatı buldu. Program, öğrencilere iş dünyasını yakından tanıma ve kariyer planlamalarını güçlendirme imkânı sağladı.

Konuşmacı ve İçerik

Kalıp Firması Fabrika Müdürü Murat Canpolat, etkinlikte kalıp sektörü ve üretim süreçlerindeki güncel gelişmeleri paylaştı. Canpolat, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü profiline ilişkin kapsamlı bilgiler vererek, öğrencilerin beklentileri ile sanayicilerin beklentilerini karşılıklı değerlendirdi.

İş Birliği ve Sonuçlar

Program, öğrencilerin sektörle doğrudan iletişim kurmasına ve kariyer hedeflerini netleştirmelerine katkı sağladı. Etkinlik, konuşmacıya sunulan teşekkür belgesi ile sonlandırıldı ve geleceğe yönelik iş birliği potansiyelleri değerlendirildi.

