Gümüşova MYO'da Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları: Kalıp Sektörü ve İstihdam

Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları'nda Murat Canpolat, kalıp sektörü ve nitelikli iş gücünü anlattı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:03
Gümüşova MYO'da Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları: Kalıp Sektörü ve İstihdam

Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda "Geleneksel Öğrenci-Sanayici Buluşmaları"

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki gelişimlerine katkı sunma fırsatı buldu. Program, öğrencilere iş dünyasını yakından tanıma ve kariyer planlamalarını güçlendirme imkânı sağladı.

Konuşmacı ve İçerik

Kalıp Firması Fabrika Müdürü Murat Canpolat, etkinlikte kalıp sektörü ve üretim süreçlerindeki güncel gelişmeleri paylaştı. Canpolat, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü profiline ilişkin kapsamlı bilgiler vererek, öğrencilerin beklentileri ile sanayicilerin beklentilerini karşılıklı değerlendirdi.

İş Birliği ve Sonuçlar

Program, öğrencilerin sektörle doğrudan iletişim kurmasına ve kariyer hedeflerini netleştirmelerine katkı sağladı. Etkinlik, konuşmacıya sunulan teşekkür belgesi ile sonlandırıldı ve geleceğe yönelik iş birliği potansiyelleri değerlendirildi.

GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLER SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak