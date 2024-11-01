Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı Rami Kütüphanesi'nde Açıldı

Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı Açılışı

Rami Kütüphanesi'nde açılan "Günay-Turgut Kut İhtisas Kitaplığı", Türk edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Günay Kut'un emekleri ve eserleriyle dolu bir alan oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'ndan Teşekkür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, programda yaptığı konuşmada, "Kültürel mirasımıza katkıları için Günay Kut'a teşekkür ederiz. Turgut Kut’u da rahmetle anıyorum. Bugün aynı zamanda hocamızın doğum günü. İyi ki varsınız," dedi.

TYEK Başkanı'ndan Övgü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Günay Kut’un ilmimize ve kültürümüze yaptığı katkılara vurgu yaparak, "O, hem Türkiye’de hem de yurtdışında ülkemizi temsil etmenin gayreti içinde oldu. Eserlerini sunarak bu mirası yaşatmayı başardı," şeklinde konuştu.

Günay Kut'tan Duygusal Açıklama

Günay Kut, bağışladığı zengin içerikli kitaplığının açılışında, "86 yaşındayım, öğrencilerim burada ve hepsi profesör oldu. Kitaplarımız artık kütüphanede yeni birer kimliğe büründü. Rahmetli eşimin rüyasını gerçekleştirdiğim için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Kitaplığın Açılışı

Konuşmaların ardından, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlanan kitaplık için hediye takdimi yapıldı ve kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.