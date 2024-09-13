Güncel Gelişmeler: Kitap Taşımadan Siyasi Açıklamalara

Millet Kütüphanesi'nde Yeni Dönem

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 milyon 300 bin kitabı raylı otonom sistemle okuyuculara sunarak, dünya genelinde 160 kütüphanede uygulanan Entegre Kitap Taşıma Sistemi'ni ülkemize kazandırdı. Bu yeni sistem, kitapların okuyucuya dakikalar içinde ulaşmasını sağlıyor. (Özcan Yıldırım/Ankara)

Rachel Corrie'nin Ailesinin Çağrısı

Amerikalı insan hakları aktivisti Rachel Corrie'nin ailesi, Eygi'nin ölümünde sorumluların yargılanmasını talep etti. Rachel'in annesi Cindy Corrie, "Bu yaşadığımız acılar, bizim için yeni bir kabus gibiydi" derken, babası Craig Corrie sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. (İslam Doğru/New York)

Corbyn'den Ayşenur Eygi Yorumu

İngiltere'deki muhalefet partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, Ayşenur Eygi'nin öldürülmesine dair düşüncelerini paylaştı. Corbyn, "Ayşenur'un ölümü son derece üzücü. O cesur bir kadındı ve dünya için adaleti istemeye çalışıyordu" dedi. (Zuhal Demirci/Londra)

Avrupa'da Akıllı Telefon Yasağı Yaygınlaşıyor

Akıllı telefonların okulda yasaklanması giderek daha fazla Avrupa ülkesinde uygulanıyor. İtalya, Macaristan ve Yunanistan gibi ülkelerdeki bu düzenleme, akran zorbalığını engellemeyi ve öğrencilerin konsantrasyonunu artırmayı hedefliyor. (Selen Valente/Brüksel)

BYD İş İlanları Yayınladı

Elektrikli araç üreticisi BYD, Manisa'da yeni bir fabrika açmak için iş ilanları yayımladı. Şirket, İstanbul ve Manisa'da çalışacak personel arıyor. (Abdülselam Durdak/İstanbul)

Elektrikli Araçların Sigorta Durumu

Trafiğe çıkan elektrikli araçların %80'inin kasko sigortalı olduğu açıklandı. TSB Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan, "Zorunlu sigorta uygulamasıyla birlikte kasko tercihinin artması olumlu bir gelişme" dedi. (Serap Doğan/İstanbul)

Emlakçılarda Yetki Belgesi Başvuruları Artıyor

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu, 20 bin emlak ofisinin yetki belgesi almak için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Federasyon Başkanı Hacı Ali Taylan, yıl sonuna kadar bu sayının 90 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti. (Serhat Tutak/Ankara)

Türk Fındığı İhracatında Öne Çıkıyor

Türkiye'nin fındık ihracatı, 2023-2024 sezonunda 124 farklı ülkede alıcı buldu. Almanya, Türk fındığının en büyük alıcı ülkesi oldu. (Atakan Çıtlak/Giresun)

Kore Gazileri Deneyimlerini Paylaşıyor

94 yaşındaki Kore gazisi Tevfik Gezgen, savaş sırasında yaşadıklarını aktardı. "Komutanlarım geri dönmemi istemedi ama ben savaşmak için geri döndüm" dedi. (Orhan Sağlam/Van)

İzmir Körfezi'ndeki Amonyak Sorunu

İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin amonyak miktarından kaynaklandığı belirtildi. Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, "Amonyak fazlası büyük balıklar üzerinde zehir etkisi yapabilir" dedi. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

Vanessa Cordoba'nın Beşiktaş Aşkı

Beşiktaş'ın yeni file bekçisi Vanessa Cordoba, ailesinin İstanbul'a olan bağlılığını vurguladı. "Babam, İstanbul'a gitmemi çok istiyordu" ifadelerine yer vererek, Beşiktaş ile olan duygusal bağını paylaştı. (Hüseyin Eroğul-Emre Doğan/İstanbul)

Kazak Kültürü Dünya Göçebe Oyunları'nda

Türk halkları tarafından kullanılan geleneksel müzik aleti dombra, Kazak kültürüyle birlikte tanıtılmakta. Kazak müzisyen Bakiya Azamat, bu enstrümanın çalımının zorluklarını anlattı. (Fatih Erel/Astana)