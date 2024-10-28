Güncel Gelişmeler: Tarım, Yatırımlar ve Güvenlik

28 Ekim 2024 Gündem Özeti

Bugünün öne çıkan haber başlıkları arasında tarımda yapılan yatırımlar, melek yatırımcı desteği ve uluslararası hukuk konuları yer alıyor.

1. Organize Tarım Bölgeleri için Yatırım Rehberi Yayınlandı

İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı, hazırlanan rehberin tarıma yatırım yapacak kesimlere yol göstereceğini belirtti. Kent tarımı modeli ile birlikte organize tarım bölgelerinin önemine vurgu yaptı.

2. Girişimlere Melek Yatırımcı Desteği

Türkiye'de bireysel katılım sermayesi uygulaması çerçevesinde 233 melek yatırımcının 80 farklı girişime toplamda 44 milyon lira destek sağladığı bildirildi.

3. İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri

Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı, iklim değişikliğinin ekim dönemlerini etkilediğini ve verim kaybına neden olduğunu ifade etti.

4. Gazze'deki Soykırımın Destekçileri

Çok sayıda küresel şirketin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dolaylı destek sağladığı ifade ediliyor. Uluslararası hukuk uzmanı Abdurrahman Erol, bu duruma karşı yerel hukukun kullanılabileceği görüşünde.

5. Helikopter İniş/Kalkış Güvenliği Artıyor

Türk savunma sanayisinde yeni bir teknolojik çözüm ile helikopterlerin iniş ve kalkış operasyonlarının güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

6. İzmir Depremini Takiben Konut Dağıtımı

Emrah Bıyıkoğlu, TOKİ Uygulama Daire Başkanı, İzmir depremi sonrası hak sahiplerine 4 bin 602 konut teslim edildiğini duyurdu.

7. Ruhsatsız Silahla Yakalanma Olayı

İstanbul'da ruhsatsız silah bulunduran bir şüpheli tutuklandı. Silah suçlarının artışı dikkat çekiyor.

8. Netanyahunun UCM Süreci

UCM'deki Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararı talebinin 5 aydır sonuçlanmaması eleştiri alıyor.

9. Türkiye ile İlgili ABD'li Değerlendirme

Nisha Biswal, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu Üst Yönetici Yardımcısı, Türkiye'nin önemli bir ekonomik merkez olduğunu vurguladı.

10. ABD Seçimleri ve Küresel Petrol Talebi

Kate Dourian, ABD’deki başkanlık seçimlerinin enerji politikalarını ve dolayısıyla petrol talebini etkileyebileceğini öngördü.

11. Mahmut Bozteke’nin Madalya Hedefi

Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için üçüncü olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor ve azimle çalışmalarına devam ediyor.