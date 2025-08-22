Güncelleme — Kolombiya'da İHA saldırısıyla polis helikopteri düştü

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında yürütülen operasyonda, bir polis helikopteri İHA ile saldırıya uğradıktan sonra düştü.

Yetkililerin ilk belirlemelerine göre helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sorumluluk ve yürütülen operasyon

Yetkililer saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC)'ye bağlı 36. cephe'yi sorumlu tuttu.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Amalfi kırsalında, görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." dedi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlara ve arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.