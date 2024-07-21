GÜNCELLEME - Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözle karadan müdahale edilirken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale etmek isteyen vatandaşları da bölgeden uzaklaştırıyor.

Öte yandan 3 yangın söndürme helikopterinin de çalışmalara destek vermek için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.







