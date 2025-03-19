Gündem: 19 Mart 2025'te Türkiye'deki Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle görüşecek, birçok bakan iftar programlarına katılacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:01
Gündem: 19 Mart 2025'te Türkiye'deki Önemli Etkinlikler

19 Mart 2025 Gündem Özeti

Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler 19 Mart 2025 tarihinde çeşitli etkinliklerle şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan bu kapsamda; Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul edecek.

Erdoğan ayrıca, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar yapacak. (Ankara/14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 19.06)

Diğer Önemli Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Demokratlar Birliği İftar Programı'na katılacak. (Strazburg)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/14.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. (Ankara/11.30)

Yasal ve Sosyal Etkinlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Aile Akademisi’nin açılışında yer alacak. (Kilis/15.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı programına katılacak. (İstanbul/19.21)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak. (İstanbul/10.00)

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. (Washington/21.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de önemli bir toplantıya katılacak. (Ankara/09.45)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00)

Spor Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’de çeşitli etkinliklere katılacak. (KKTC/14.00 ve sonrası)

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çerçevesinde Macaristan ile kritik bir maça çıkacak. (İstanbul/13.45)

Basketbol alanında ise ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finallerinde mücadeleler sürüyor. (İstanbul/15.00 ve sonrası)

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Otobüs Şoförünün Ölümü: Mahkeme Kararını Bozdu
2
Türkiye Gündemi: Ekonomik Desteklerden İhracata Çarpıcı Gelişmeler
3
Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!
4
Kars'ta Beyazla Kaplanan Bayburt Barajı'nda Kar Manzarası
5
Türkiye ve Azerbaycan Kardeşliği Uzayda Büyüyor
6
ABD Yargıcı, Çevre Kuruluşlarına Verilen Hibelerin İptalini Durdurdu
7
Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!