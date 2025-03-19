Gündem: 19 Mart 2025'te Türkiye'deki Önemli Etkinlikler

19 Mart 2025 Gündem Özeti

Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler 19 Mart 2025 tarihinde çeşitli etkinliklerle şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan bu kapsamda; Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul edecek.

Erdoğan ayrıca, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar yapacak. (Ankara/14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 19.06)

Diğer Önemli Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Demokratlar Birliği İftar Programı'na katılacak. (Strazburg)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/14.30)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. (Ankara/11.30)

Yasal ve Sosyal Etkinlikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Aile Akademisi’nin açılışında yer alacak. (Kilis/15.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı programına katılacak. (İstanbul/19.21)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ait uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak. (İstanbul/10.00)

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. (Washington/21.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de önemli bir toplantıya katılacak. (Ankara/09.45)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00)

Spor Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’de çeşitli etkinliklere katılacak. (KKTC/14.00 ve sonrası)

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çerçevesinde Macaristan ile kritik bir maça çıkacak. (İstanbul/13.45)

Basketbol alanında ise ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finallerinde mücadeleler sürüyor. (İstanbul/15.00 ve sonrası)