Gündem 25 Ağustos 2025: TEKNOFEST Mavi Vatan, Deniz Isınması ve Öne Çıkan Haberler

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- TEKNOFEST heyecanı "mavi vatana" taşınıyor

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, 28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte insansız su altı sistemleri, su altı roket ve insansız deniz aracı yarışmaları düzenlenecek; TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

2- Türkiye İş Bankası ikinci yüzyılında

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın performansına ilişkin olarak, "25 milyon müşterimizle, 4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle, 2,8 trilyon liralık nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğümüzle Türkiye’nin en büyük özel banka konumumuzu koruyarak ikinci yüzyıla çok sağlam bir başlangıç yaptık" dedi. Aran, Merkez Bankası 3. Enflasyon Raporu'na değinerek ara hedeflerin para politikasının etkinliğini artıracağını ve dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını vurguladı. "Rüzgar nereden ne kadar şiddetli eserse essin Türk bankacılık sektörü, hep elinde birden fazla senaryosu olan ve bu senaryolara göre dinamik hareket edebilen güçlü bir sektördür" ifadelerini kullandı.

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul)

3- Türkiye’nin çevresindeki denizlerde sıcaklık, dünya ortalamasının üzerinde artıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, son 40 yıldaki artışa dikkat çekerek, "Son 40 yılda dünya ortalamasında 1,2-1,5 derece artış görülürken Türkiye’nin çevresindeki denizlerde sıcaklık artışı 2 derecenin üzerinde seyrediyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde artış 2-2,5 dereceye ulaştı" dedi. Salihoğlu, deniz çayırları, pinalar ve soğuk su mercanlarının ciddi zarar gördüğünü, bazı balık türlerinin bölgeden uzaklaştığını ve Kızıldeniz kökenli türlerin Akdeniz'de yaygınlaştığını belirtti.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

4- Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi

Muș'un Malazgirt ilçesinde Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle Bizans ordusuna ağır kayıplar yaşattı. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü ve Ortaçağ Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Alican, "Malazgirt Savaşı hem Türk tarihinde hem İslam tarihinde hem de Doğu Roma'nın tarihinde çok büyük etkiler meydana getirmiştir. Bu savaş kısa, orta ve uzun vadede tarihsel akışı büsbütün değiştirmiştir" diye konuştu.

(İbrahim Yaldız/Muş)

5- Türkiye, geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, sektördeki büyümeyi özetleyerek, "1986 yılında 16 ürünle başladığımız hikayemiz, şu an 270'in üstünde organik ürünle devam ediyor. Yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde ve üretimimizin yüzde 85'ini de ihraç ediyoruz" dedi. Doğan, geçen yıl organik ürün ihracatının 1 milyar avronun üzerinde olduğunu ve bunun yaklaşık 500 milyon avrosunun organik gıda, 500 milyon avrosunun ise organik tekstil olduğunu belirtti.

(Kaan Ulu/İstanbul)

6- İTÜ AUV Takımı, otonom su altı aracıyla dünya üçüncülüğü elde etti

ABD'nin California eyaletine bağlı Irvine kentinde düzenlenen RoboSub 2025 yarışmasında İTÜ AUV Takımı, torpido fırlatma ve su altındaki objeleri taşıma gibi ileri seviye otonom görevlerde başarılı olarak dünya üçüncülüğünü elde etti. Takım Kaptanı Zeynep Demirbaş, "Bu başarı, aylar süren yoğun çalışmaların, uykusuz gecelerin ve sayısız testin ürünü" diyerek elde edilen başarının önemini vurguladı.

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

7- ABD'li aktivist Kadıköy'deki bireysel eylemle Gazze'nin sesi olmak istiyor

Eyleminde üzerinde "Allah, Gazze'nin hesabını devletten değil bizden soracak" yazılı döviz taşıyan Cassandra McLaughlin, Türkiye'de bireysel eylem yapmasının "tuhaf gelebileceğini" ancak yeterli diyalog olmadığını gördüğünü söyledi. McLaughlin, ifade özgürlüğü ve farkındalık oluşturmak amacıyla eylemde bulunduğunu belirtti.

(Kenan Irtak/İstanbul)

8- Kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarının büyüklüğü 2031'e kadar 1,4 milyar dolara ulaşacak

Hazırlanan analizde, kimyasal yöntemlerle petrol geri kazanım pazarının 2031 yılına kadar 1,4 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Raporda, Kuzey Amerika'nın günlük 16,6 milyon varil üretimle küresel talebin yaklaşık yüzde 40'ını temsil ettiği vurgulandı.

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- Ergin Ataman'ın EuroBasket 2025'te tek düşüncesi madalya

Ergin Ataman, EuroBasket 2025 hedeflerini net biçimde ortaya koyarak, "Tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum" dedi. Ataman, grupta ilk 3 içinde yer alarak avantajlı bir şekilde eleme turlarına başlamak istediklerini ve Larkin'den bekledikleri katkıyı vurguladı.

(Emre Doğan/İstanbul)

10- A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 24 yıllık madalya özlemini sonlandırmanın peşinde

Türkiye, EuroBasket'te en iyi derecesini 2001'de ev sahibi olduğu turnuvada kazanılan gümüş madalyayla elde etti. Ay-yıldızlı ekip, son 9 şampiyonanın 8'inde ilk 8'e giremezken, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 24 yıllık madalya özlemini sona erdirmeye çalışacak.

(Emre Doğan/İstanbul)

11- Günay Güvenç, Galatasaray kalesinde güven veriyor

Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 8 maçta da kalesinde gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, kulüpte yer aldığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

(Can Öcal/İstanbul)

