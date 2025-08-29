Gündem 29 Ağustos 2025: Savunma, Eğitim, Ticaret ve Yapay Zeka Haberleri

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ağustos 2025 - ANADOLU AJANSI

1. Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı bölgenin rolünü "Savunma, uzay ve havacılığın vadisi" olarak tanımladı.

Yapıcı: "Bölgemize 'Savunma, uzay ve havacılığın vadisi' diyebiliriz. Takım yıldızının birer parçası olan katılımcılarımız, birleşerek bugün hepimizin gururla takip ettiği KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, ATAK, ALTAY Tankı, deniz savunma sistemleri, uzay sistemleri ve haberleşme uyduları gibi diğer ürün ve platformları oluşturuyor"

Yapıcı: "Büyüklüğümüz, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın tamamen katılımıyla 9,5 milyon metrekareye ulaştı. BMC'nin çok yakında yeni tesislerinin açılışı yapılacak, STM ise yakın zamanda tamamen buraya taşınacak"

Haber: Zeynep Duyar/Ankara

2. İstanbul'un eğitim yuvalarında ilk ders zili için son dokunuşlar

23 Haziran'dan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında okulların bakım, onarım ve tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar tüm ihtiyaçlar gideriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür: "İstanbul'da bu yıl 273 okulumuzda, yaklaşık 650 milyon liralık yatırımla bakım onarım yürütüyoruz. Okul aile birliklerinin ve diğer bağışçılarımızın katkılarıyla bu yaklaşık 1 milyar liraya kadar ulaşıyor"

Haber: Zeynep Rakipoğlu/İstanbul

3. Ticaret rekorları "demir ağlarla" gelişecek

Türkiye, Edirne üzerinden Avrupa, Van üzerinden İran ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Orta Asya'ya demir yoluyla direkt ihracat gerçekleştiriyor. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi projelerin devreye alınmasıyla demir yoluyla taşımacılığın artması hedefleniyor.

Amaç, yıllıklandırılmış olarak temmuz itibarıyla 270 milyar dolara dayanan ihracat rekorlarının daha da geliştirilmesi.

Haber: Mertkan Oruç/Ankara

4. İnternet erişimi genişliyor: Hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e düştü

Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı 2024'te yüzde 11,2 iken bu yıl ilk defa tek haneye gerileyerek yüzde 9,1 oldu.

En yüksek internet kullanım oranı yüzde 96,5 ile İstanbul, en düşük ise yüzde 80,3 ile Ortadoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Haber: Mertkan Oruç/Ankara

5. Yapay zeka sohbetleri ve çevresel maliyet: Her istem 9 saniyelik televizyon izlemeye denk enerji harcıyor

Google'ın yayımladığı son rapora göre, yapay zeka uygulaması üzerinden tek bir sohbet istemi, "beş damlaya" eşdeğer su tüketiyor. Raporda, bireysel düzeyde etkilerin düşük olsa da milyarlarca kullanıcı nedeniyle toplam etkinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Haber: Murat Temizer/Ankara

6. Muhteşem Yedili'nin 2. çeyrek bilançosu: Toplam kar 143 milyar dolar

İkinci çeyrekte teknoloji devlerinin performansı öne çıktı. Nvidia, geçen yılın aynı çeyreğine göre karını yüzde 59,2 artırdı. Alphabet 28,2 milyar dolar ile en yüksek net karı bildirdi. Amazon ise 32,2 milyar dolar ile en fazla sermaye harcaması yapan şirket oldu; çeyreklik yatırım artışında ise Meta öne çıktı.

Haber: Bahar Yakar - Tunahan Kükürt/İstanbul

7. Filistin'in tanınması Gazze'nin enerji projelerine hukuki zemin sağlayabilir

Gazze Marine Projesi'nde British Gas adına 2003-2014 yıllarında çalışan Bağımsız Danışman Michael Barron şunları söyledi: "Filistin Devletinin tanınması, Gazze Marine sahasının geliştirilmesi için hukuki temeli güçlendirecektir"

Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz ise ekledi: "Filistin'in uluslararası alanda tanınması, sadece denizlerdeki doğal gaz kaynakları üzerindeki yasal haklarının teyidi anlamına gelmeyecek, aynı zamanda deniz sınırlarının belirlenmesi ve Doğu Akdeniz Gaz boru hattı üzerinden geçiş ücretleri talep etme zemini de oluşturacaktır"

Haber: Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara

8. Eski BM Raportörü Michae Lynk: Gazze için "koruma sorumluluğu" devreye girmeli

Michae Lynk: "BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi üyeden birinin veya daha fazlasının veto kullanması nedeniyle felce uğradığında Genel Kurul, bu otorite boşluğunu doldurabilir ve uluslararası barışın korunması için gerekli adımları atabilir"

Haber: Selman Aksünger/Amsterdam

9. Kur'an serüveni dünya üçüncülüğüne taşıdı

Babasıyla başlayan eğitim sürecinde hafızlığı 15 ayda tamamlayan Muhammed Yahya Yıldızhan, Türkiye'de elde ettiği derecelerin ardından 65. Malezya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya üçüncüsü oldu.

Muhammed Yahya Yıldızhan: "2015 yılında babam imam hatip olması münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığında sınava girerek yurt dışında Almanya'ya gitmeye hak kazanmıştı. Bu süreçte sırf benim hafızlık yapabilmem adına orayı bırakıp Türkiye'ye geri dönmesi, benimle ilgilenmesi beni en motive eden şey oldu"

Haber: Ali Osman Kaya/İstanbul

10. Dijital dünyanın terapisi: ASMR

ASMR içerikleri, stresli dönemlerde birçok kişi için "nazik bir duygusal destek" ve sessiz bir yoldaş olarak görülüyor. "ATMOSPHERE" YouTube kanalının sahibi ve ASMR içerik üreticisi Anastasia şöyle diyor: "ASMR, tabii ki profesyonel terapinin yerini almıyor ancak birçok kişi için nazik bir duygusal destek, stresli zamanlarda sessiz bir yoldaş görevi görüyor"

ASMR üzerine çalışan Dr. Craig Richard ise bilimsel benzerlikler üzerine şunları belirtiyor: "Oksitosin, rahatlama ve konfor hissini uyarmasıyla bilinir ki bunlar da ASMR sırasında tarif edilen hislere çok benzer"

Haber: Dilara Karataş - Aynur Şeyma Asan/Ankara

11. Şahika Ercümen'den batık tanka Türk bayrağıyla dalış

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kaş'ta sürdüren milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaklaşık 15 metre derinlikteki emekli TSK tankına dalarak Türk bayrağı açtı.

Şahika Ercümen: ''Ben nefesimi genelde uluslararası arenada bayrağımızı zirvede dalgalandırmak için tutuyorum. Bu sefer batık bir tankın üzerinde Türk milletinin o azmini ve gücünü biraz daha gösterebilmek ve gelecek nesle bir mesaj aktarabilmek için daldım''

Haber: Şaduman Türkay/İstanbul

12. Şota Arveladze'den Gürcistan-Türkiye maçı değerlendirmesi

Şota Arveladze maç öncesi şu değerlendirmeleri yaptı: "Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak"

Arveladze, rakip oyuncuların profiline dikkat çekerek ekledi: "Gürcü oyuncular, 5 büyük ligde büyük takımlarda oynuyorlar. Bu kadro 2-3 senedir birlikte oynuyor. Oyuncular transfer olmaya da devam ediyor. Böyle olunca da Gürcistan güçleniyor"

Yıldız oyuncu Kvaratskhelia için ise: "Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir. Finalde gol atıyor, asistler yapıyor. Çok güçlü, çok çabuk, inanılmaz teknik. Top kaybetmiyor. Bir de hep doğru oynuyor"

Arveladze sözlerini, "Kafamda maçı oynamak istemiyorum. Gürcistan maçı kazansın istiyorum. Zor olduğunu da görüyorum" diyerek tamamladı.

Haber: Hilmi Sever/İstanbul

13. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi 223 gün sürdü

Beşiktaş'ın 18 Ocak'ta imzaladığı 1,5+1 yıllık sözleşmeyle göreve gelen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, sadece 223 gün kulüpte kaldı.

Solskjaer yönetiminde takım, tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Derbi ve Avrupa kupalarındaki olumsuz sonuçlar sonrasında yollar ayrıldı.

Haber: Metin Arslancan/İstanbul

14. Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

Ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 32-7, gol sayılarında ise 113-47 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisiyle oynadığı son 6 maçı kazandı.

Haber: Emrah Oktay/İstanbul

