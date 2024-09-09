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Gündem Haberleri: Uluslararası Soruşturmalar ve Stratejik Adımlar

İngiltere'den yapılan uluslararası çağrılar ve Türkiye'nin stratejik adımları gündemi belirliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:45
Gündem Haberleri: Uluslararası Soruşturmalar ve Stratejik Adımlar

Gündem Haberleri

Uluslararası Soruşturmalar ve Stratejik Adımlar

1. Filistin Misyonu'ndan Soruşturma Talebi

İngiltere'deki Filistin Misyonu Başkanı, Eygi'nin ölümüne ilişkin gerçekleşen olaylarla ilgili uluslararası bir soruşturma çağrısında bulundu. Başkan, "Amerika Birleşik Devletleri, sadece Filistin halkını değil, kendi vatandaşlarının ölümünden de hesap sorulmasında geri duruyor. ABD ve diğer uluslararası aktörlerin, bu trajik ölümler için adalet sağlamaya yönelik acil adımlar atması gerekiyor" dedi.

2. Tarımda Yeni Stratejiler

ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği, tarımsal destek politikalarını belirlerken gıda arz güvenliğine yönelik sürdürülebilirlik ve ticaret dengelerini gözetiyor. Türkiye, bu çerçevede gıda arz güvenliğine yönelik stratejilerini güncelleyerek tarım desteklerini yeniden tasarlamaktadır.

3. Yapay Zeka ve Çip Üretiminde Hedefler

Orta Vadeli Program'a göre Türkiye, yapay zeka ve çip alanında stratejik adımlar atmayı hedefliyor. Araştırma merkezlerinin artırılması ve AB ile uyumlu mevzuat geliştirilmesi planlanıyor.

4. Mobil Cihaz Kaydı

Geçen yıl Türkiye'de bireylerin 29 milyonu aşkın cep telefonu kayıt altına alındı. Bu kapsamda, imalattan, ithalattan ve yolcu beraberinde getirilenlerden oluşan telefonların sayısı kayda geçti.

5. Hollanda'da İslam'ın Tanıtım Projesi

Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil oldu. Din görevlisi Kemal Gözütok, bu projetin İslam'ı tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti.

6. İstanbul'un Turistik Atlı Polisi

İstanbul'un turistik noktalarında devriye gezen atlı polisler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Seyit Ahmet Dikici, vatandaşların bu ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

7. İklim Krizinin Şehir Planlaması Üzerindeki Etkisi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre iklim krizi şehir planlamasını daha da kritik hale getiriyor. Peyzaj mimarı James Corner, yeni şehirlerin doğa ile uyumlu tasarlanmasının önemine dikkat çekti.

8. Hastanede Kalp Ameliyatı Sırasında Ortak Kısmet

Bingöl'den gelen iki kuzen, hastanede kalp ameliyatı geçirdi. Doç. Dr. Gökhan Ceyhun, her iki hastanın da gün içinde başarılı bir operasyonla kalp kapaklarının değiştiğini açıkladı.

9. Art Doll Sanatıyla Gençlere İlham

Özlem Işık Sarıhan, geleneksel Anadolu kadınını tanıttığı art doll sanatını gençlere öğretmek istediğini belirtti. Eğitimlerin akademik düzeyde olması gerektiğine vurgu yaptı.

10. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılımda rekor sayı elde etti. 94 sporcu ile temsil edilen Türkiye, altın madalyada tarihi bir başarı kazandı.

11. Binicilik Federasyonu ile Halkı Buluşturma Projesi

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, bu sporu halk arasında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi. 28 Eylül'de yapılacak federasyon seçimi sonrası projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

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