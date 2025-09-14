Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2025

Siyaset

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek ve partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak. (Ankara / 12.00 / 17.00)

Ekonomi ve Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile bir araya gelecek ve Ortak Eylem Planının imzalanması programına katılacak. (Suriye)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. (Doha)

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. (Gazze / Kudüs)

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak. Final öncesi organizasyondaki üçüncülük maçında ise Yunanistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. (Riga / 17.00 / 21.00)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edecek. (Kayseri / 17.00 / Gaziantep / İstanbul / 19.00)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmaları oynanacak. (Balıkesir / Iğdır / 16.00 / Diyarbakır / 19.00)

Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek. (Ankara / 19.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta; Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Trabzon / Muğla / Eskişehir / 17.00)

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftası Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla sürecek. (Trabzon / 15.00)

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek. (Liverpool)

