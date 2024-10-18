Gündem Özeti - 18 Ekim 2024

GÜNDEM - 18 Ekim 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı
Tarih: 18 Ekim 2024
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Ayrıca, Dolmabahçe Ofisi'nde uluslararası konukları kabul edecek.
İstanbul/14.00/16.00
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında dostluk maçını izleyecek.
Ankara/10.00
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya ve Gazipaşa'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali'ne katılacak.
Antalya/10.30/11.30/14.00/14.30/15.00
Yasama ve Yürütme
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da çeşitli açılışlara katılacak.
Muğla/10.30/12.30/16.00
- Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurul Toplantısı’na katılacak.
İstanbul/14.00
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siirt'te bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
Siirt/15.00/15.30/18.00/19.00
Ekonomi ve Finans
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da akademik yıl açılışında yer alacak.
İstanbul/09.30
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacak.
Bişkek
- Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu törenine katılacak.
İstanbul/10.00
Dünya Diplomasi
- 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun toplantısı İstanbul’da gerçekleşecek.
İstanbul
- NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci bölümü Brüksel'de yapılacak.
Brüksel
Güncel Olaylar
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası sempozyuma katılacak.
İstanbul/09.30/10.30/12.56
Kültür ve Sanat
- Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbek Bakan, kültürel işbirliği imza törenine katılacak.
İstanbul/13.30
- 12. Boğaziçi Film Festivali bugün başlayacak.
İstanbul/20.00
Spor
- Trendyol 1. Lig'deki yeni haftanın açılışı, Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü maçıyla yapılacak.
Ankara/20.00
- THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak.
İstanbul/20.30