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Gündem Özeti - 18 Ekim 2024

Bugün Türkiye'de öne çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelere dair güncel haberler.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:01
Gündem Özeti - 18 Ekim 2024

GÜNDEM - 18 Ekim 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı

Tarih: 18 Ekim 2024

Önemli Etkinlikler

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Ayrıca, Dolmabahçe Ofisi'nde uluslararası konukları kabul edecek.
    İstanbul/14.00/16.00
  2. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında dostluk maçını izleyecek.
    Ankara/10.00
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya ve Gazipaşa'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali'ne katılacak.
    Antalya/10.30/11.30/14.00/14.30/15.00

Yasama ve Yürütme

  1. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da çeşitli açılışlara katılacak.
    Muğla/10.30/12.30/16.00
  2. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Genel Kurul Toplantısı’na katılacak.
    İstanbul/14.00
  3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siirt'te bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
    Siirt/15.00/15.30/18.00/19.00

Ekonomi ve Finans

  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da akademik yıl açılışında yer alacak.
    İstanbul/09.30
  2. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bişkek’te Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılacak.
    Bişkek
  3. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu törenine katılacak.
    İstanbul/10.00

Dünya Diplomasi

  1. 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun toplantısı İstanbul’da gerçekleşecek.
    İstanbul
  2. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci bölümü Brüksel'de yapılacak.
    Brüksel

Güncel Olaylar

  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası sempozyuma katılacak.
    İstanbul/09.30/10.30/12.56

Kültür ve Sanat

  1. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Özbek Bakan, kültürel işbirliği imza törenine katılacak.
    İstanbul/13.30
  2. 12. Boğaziçi Film Festivali bugün başlayacak.
    İstanbul/20.00

Spor

  1. Trendyol 1. Lig'deki yeni haftanın açılışı, Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü maçıyla yapılacak.
    Ankara/20.00
  2. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Olympiakos'u ağırlayacak.
    İstanbul/20.30

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