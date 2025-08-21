Gündem Özeti 21 Ağustos 2025 — TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve CHP Lideri'nin Programı

Gündem Özeti / 21 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Genel Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek. (TBMM/14.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (İstanbul/11.00)

Yasama, Yürütme, Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret edecek. (Muğla/10.30/11.00/11.50/12.15)

Ekonomi & Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret edecek; Fındık Hasat Şenliği ile Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Düzce/10.30/11.00/11.45/12.30/14.00/16.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak. (Ankara)

Dünya & Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze’ye sürdürülen saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecek "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolünün imza törenine katılacak. (İstanbul/10.00)

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Atina/21.00)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecek. (İstanbul/20.45)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Lozan/21.15)

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçlarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00)

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. (İstanbul/18.00)

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak. (Jiangmen/09.00)

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Ardventure firması arasında Erkekler Süper Lig'in isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacak. (Ankara/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.