Gündem Özeti - 26 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Yasama ve İdare Gelişmeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Gülderen Mahallesi'nde toplu konut alanında incelemelerde bulunacak ve basına açıklamalarda bulunacak. (Saat: 14.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da AirShow 2024 Fuarı'nın açılışına katıldıktan sonra bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. (İstanbul/10.00 - Bingöl/14.00 - 19.00)

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da AirShow 2024 Fuarı'nın açılışına katıldıktan sonra bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. (İstanbul/10.00 - Bingöl/14.00 - 19.00) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ait yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

(TÜİK), 2021-2023 dönemine ait yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.00/14.30)

, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.00/14.30) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katılacak. (İstanbul/10.00)

Spor Müsabakaları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Union SG takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.45)

takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.45) Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak. (Amsterdam/22.00)

takımına konuk olacak. (Amsterdam/22.00) Spor Toto Rize Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında mücadele edecek. (Ankara/18.00)

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu yapılacak. (Ankara/11.00)

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