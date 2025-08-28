Gündem Özeti — 28 Ağustos 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi ve Spor

Gündem Özeti — 28 Ağustos 2025

Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında düzenlenecek Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısına katılacak. (Ankara/09.00)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı ile Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına katılacak. (Eskişehir/13.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek; Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşacak; AK Parti İl Başkanlığı ve Ailem Dizisi setini ziyaret edecek. (Trabzon/09.00/09.30/10.00/11.00/13.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Uşak/09.00-16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı hakkında basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00)

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kooperatifler Fuarının açılışına katılacak ve Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile toplantı yapacak. (Erzurum/11.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Hayvancılık Projesiyle ilgili basın açıklamasında bulunacak. (Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini ve ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (İstanbul/14.30)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze’ye sürdürülen saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı hedefleyerek İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlayacak. (İstanbul/10.00)

Spor

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı play-off rövanş maçını izleyecek. (İstanbul/10.00/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarının kura çekimi Grimaldi Forumda yapılacak. (Monako/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. (Samsun/20.00)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

5- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Craiova/20.30)

