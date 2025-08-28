DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,93 -0,27%
ALTIN
4.483,9 -0,07%
BITCOIN
4.569.027,47 0,87%

Gündem Özeti — 28 Ağustos 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi ve Spor

28 Ağustos 2025 gündemi: TBMM toplantıları, bakan ve yetkililerin ziyaretleri, ekonomi verileri, TEKNOFEST Mavi Vatan ve UEFA maçları öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:01
Gündem Özeti — 28 Ağustos 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi ve Spor

Gündem Özeti — 28 Ağustos 2025

Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (TBMM/11.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında düzenlenecek Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısına katılacak. (Ankara/09.00)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlılık Çalıştayı ile Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına katılacak. (Eskişehir/13.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek; Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşacak; AK Parti İl Başkanlığı ve Ailem Dizisi setini ziyaret edecek. (Trabzon/09.00/09.30/10.00/11.00/13.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, ardından basın açıklaması yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Uşak/09.00-16.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kağıthane Harmantepe İlkokulu önünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı hakkında basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00)

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Kooperatifler Fuarının açılışına katılacak ve Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile toplantı yapacak. (Erzurum/11.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Hayvancılık Projesiyle ilgili basın açıklamasında bulunacak. (Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini ve ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (İstanbul/14.30)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze’ye sürdürülen saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı hedefleyerek İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlayacak. (İstanbul/10.00)

Spor

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi Temel Atma Töreni'ne katılacak; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı play-off rövanş maçını izleyecek. (İstanbul/10.00/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçlarının kura çekimi Grimaldi Forumda yapılacak. (Monako/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek. (Samsun/20.00)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Lausanne ekibini ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

5- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Craiova/20.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 1071: Türk Tarihinin Dönüm Noktası
2
Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü
3
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
6
Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma
7
Mısır'dan Almanya'ya Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın, Gazze'ye Yardımlar Serbest Bırakılsın

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?