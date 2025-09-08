Gündem Özeti — 8 Eylül 2025: Orta Vadeli Program ve Günün Gelişmeleri

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2025

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayacak. (Ankara/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı açılışında konuşacak. (Ankara/10.00)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile görüşecek. (Pekin)

2- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhur İttifakı milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nda basın açıklaması düzenleyecek. (Refah/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (Balıkesir/11.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da, Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile görüşecek. (Astana)

EKONOMİ · FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA · DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30)

KÜLTÜR · SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde inceleme yaparak, basın açıklamasında bulunacak. (İstanbul/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/15.00)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek. (İstanbul/13.00)

3- İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin açılışı, 2025–2026 eğitim öğretim yılıyla yapılacak. (İstanbul/10.00)

