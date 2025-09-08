Gündem Özeti — 8 Eylül 2025: Orta Vadeli Program ve Günün Gelişmeleri

8 Eylül 2025 gündeminde Orta Vadeli Program açıklaması, parti toplantıları, dış ilişkiler, ekonomi verileri, kültür ve spor etkinlikleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:01
Gündem Özeti — 8 Eylül 2025: Orta Vadeli Program ve Günün Gelişmeleri

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayacak. (Ankara/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı açılışında konuşacak. (Ankara/10.00)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile görüşecek. (Pekin)

2- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhur İttifakı milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nda basın açıklaması düzenleyecek. (Refah/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (Balıkesir/11.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da, Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile görüşecek. (Astana)

EKONOMİ · FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA · DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30)

KÜLTÜR · SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde inceleme yaparak, basın açıklamasında bulunacak. (İstanbul/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/15.00)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek. (İstanbul/13.00)

3- İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin açılışı, 2025–2026 eğitim öğretim yılıyla yapılacak. (İstanbul/10.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Tunus'a Ulaştı: Greta Thunberg de Katıldı
2
Samsun İlkadım'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
3
Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Filistin Devleti Tanınma Girişimi
4
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı
5
Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü
6
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
7
Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı