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Gündemdeki Gelişmeler: 6 Ekim 2024

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in etkinlikleri, TEKNOFEST'in kapanışı ve spor müsabakaları öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:01
Gündemdeki Gelişmeler: 6 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

CHP ve Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yolbulan Metal işçilerinin grev çadırını ziyaret edecek. Ayrıca Yaşar Kemal anma etkinliği, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne ve Defne ilçesinde halk buluşmasına katılacak. (Hatay-Osmaniye/10.00-17.30)

Ekonomi ve Teknoloji

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, etkinliğin son gününde kapanacak. (Adana)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'ın İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırıları gündemdeki yerini koruyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Önemli Günceler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'ye başlatılan işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve diğer din adamları ile birlikte Taksim Camisi önünde "Barışa Çağrı" başlıklı ortak basın açıklamasında bulunacak. (İstanbul/13.45)

Spor Gündemi

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TEKNOFEST'e iştirak edecek. (Adana/11.30)
  • Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında birçok maç gerçekleştirilecek; TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Samsunspor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmaları öne çıkıyor. (Konya/13.30/Adana/16.00/İstanbul/Gaziantep/19.00)
  • Trendyol 1. Lig'in 8. haftası maçları da tamamlanacak. (Ankara/13.30/Manisa/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)
  • Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları sona erecek.
  • Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları düzenlenecek.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında birçok maç yapılacak. (İstanbul/13.00/18.00/20.30/İzmir/15.30)
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası da oynanacak. (Ankara/15.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00)
  • Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçları oynanacak. (Çeşitli şehirlerde)
  • Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanşında Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın DHK Banik Most takımıyla karşılaşacak. (Most/19.00)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası maçları tamamlanacak. (Çeşitli şehirlerde)
  • Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (Ankara/11.00)

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