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Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Bugün Türkiye'de gerçekleşecek önemli siyasi, ekonomik ve spor etkinlikleri hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:00
Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

GÜNDEM / 12 Ekim 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SAĞLIK VE SİYASET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yırca Zeytin Şenliği'ne katılacak ve Manisa'da Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret edecek. (11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars’ta valilik ve belediye ziyareti gerçekleştirecek, Kafkas Üniversitesi akademik yılı açılışı ve AK Parti merkez ilçe kongresine katılacak. Ayrıca, Harakani Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunacak. (09.00-13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DEVA Partisi, Ankara'da 2. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyecek. (11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ VE FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni ve İnovaTim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. (10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası Kapanış ve Ödül Töreni’ne iştirak edecek. (14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak. (11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. (10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki İzlanda maçı öncesi Samsun’dan uçacak. (15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçları, Beyaz ve 4. Grup'ta devam edecek. Ayrıca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Voleybolda farklı ligler de maçları ile sahne alacak.

Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında mücadele edecek. (Alcabideche/16.00)

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