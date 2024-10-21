Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 21 Ekim 2024

21 Ekim 2024 Gündemi
Bugün Türkiye'de birçok önemli gelişme yaşanacak. İşte detaylar:
Siyaset ve Yönetim
- Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00)
- Numan Kurtulmuş, Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak ve Valilik ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. (11.00/14.00/15.00)
- Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek. Ardından partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılacak. (Edirne/Ankara/11.00/16.00)
Ekonomi ve Finans
- Mahinur Özdemir Göktaş, Cenevre'de Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'na katılacak.
- Alparslan Bayraktar, İstanbul'da "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" programında Türkiye'nin yenilenebilir enerji yol haritasını açıklayacak. (11.30)
- Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (10.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (10.00)
Dış Politika
- Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara)
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler takip edilmekte.
Güncel Faaliyetler
- Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta Valilik ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camisi ile Kur'an kurslarının açılış programına katılacak. (11.15/12.45/15.00)
- Erol Özvar, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (09.30/11.00)
Spor Aktiviteleri
- Trendyol Süper Lig, Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. (Muğla/20.00)
- Trendyol 1. Lig, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.00)
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa maçıyla bitecek. (İstanbul/19.00)
- SMS Grup Efeler Ligi, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (İzmir/15.00)
- 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için İstanbul Havalimanı'nda karşılama etkinliği düzenlenecek. (17.15)
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