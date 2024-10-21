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Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 21 Ekim 2024

Bugünün önemli siyasi, ekonomik ve spor aktiviteleri ile bilgilendirme.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:00
Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 21 Ekim 2024

21 Ekim 2024 Gündemi

Bugün Türkiye'de birçok önemli gelişme yaşanacak. İşte detaylar:

Siyaset ve Yönetim

  • Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00)
  • Numan Kurtulmuş, Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak ve Valilik ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. (11.00/14.00/15.00)
  • Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek. Ardından partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına katılacak. (Edirne/Ankara/11.00/16.00)

Ekonomi ve Finans

  • Mahinur Özdemir Göktaş, Cenevre'de Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'na katılacak.
  • Alparslan Bayraktar, İstanbul'da "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" programında Türkiye'nin yenilenebilir enerji yol haritasını açıklayacak. (11.30)
  • Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (10.00)

Dış Politika

  • Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir görüşme gerçekleştirecek. (Ankara)
  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler takip edilmekte.

Güncel Faaliyetler

  • Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta Valilik ziyaretinin ardından Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camisi ile Kur'an kurslarının açılış programına katılacak. (11.15/12.45/15.00)
  • Erol Özvar, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (09.30/11.00)

Spor Aktiviteleri

  • Trendyol Süper Lig, Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek. (Muğla/20.00)
  • Trendyol 1. Lig, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.00)
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa maçıyla bitecek. (İstanbul/19.00)
  • SMS Grup Efeler Ligi, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (İzmir/15.00)
  • 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için İstanbul Havalimanı'nda karşılama etkinliği düzenlenecek. (17.15)

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