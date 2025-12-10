DOLAR
Gündoğmuş’ta dağda mantar toplarken fenalaşan adam hayatını kaybetti

Antalya Gündoğmuş’ta dağda mantar toplarken fenalaşan 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz (46) yaşamını yitirdi; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:38
Olay yerinde ilk müdahale ve inceleme

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, dağlık alanda mantar toplarken aniden fenalaşan Mehmet Korkmaz (46) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Umutlu Mahallesi Güney mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Umutlu Mahallesi’ne birkaç kilometre uzaklıktaki dağlık alana mantar toplamaya giden iki kardeşten Mehmet Korkmaz (46), aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Ağabeyi Arif Korkmaz, kalp krizi geçirdiğini düşündüğü kardeşine ilk müdahaleyi yaptı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Gündoğmuş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kalp krizi geçirildiği değerlendirilen 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.

