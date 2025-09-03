Güneşin Karanlığında Kosova'nın galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de yapıldı

Haktan Özkan yönetmenliğini üstlendiği, idari koordinatörlüğünü Canan Yılmaz'ın yaptığı Güneşin Karanlığında Kosova filminin galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi.

Filmin türü aksiyon, dram ve politik gerilim olarak öne çıkıyor. Eserde Balkanlar'ın ruhu, tarihi dokusu ve Anadolu'nun hikâyeleri izleyiciye aktarılıyor. Başrollerde Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi ve Ebru Taşçı yer alıyor. Film, Türk ajanlarının Balkanlar'da çıkması muhtemel büyük bir savaşı engellemek için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Yönetmenin açıklamaları

Galada basın mensuplarına konuşan Haktan Özkan, filmin ortaya çıkış sebeplerini anlattı. Özkan, "Biz burada güzel bir çocukluk yaşadık. Gökhan'ın anlattığı çocukluk hikayeleri benim içime sinmedi ve buradaki o Sırp vatandaşlarına, Sırplara karşı ve orada zulüm eden birçok gruba karşı bir tepki vermek istedik. Aslında arkadaşım için yaptığım bir film olmuş oldu. Yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede filmimizi yaptık. Ekip arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Projeyi bir Kosovalı olarak gerçekleştirmekten onur duyduklarını vurgulayan Özkan, "Biz Kosovalıyız. Bizim bu projeyi yapmamızın en kıymetli yanı buydu aslında. Oradaki sorunları dile getirmek. Bir Kosovalı olarak bu problemleri çözüme nasıl varmasını, varabileceği yolunda bir mesaj vermek. Umarım izleyenler de güzel bir filmi izlemiş olurlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların izlenimleri ve yapım bilgileri

Gökhan Tunalıgil, Kosovalı olduğunu ve orada doğup büyüdüğünü belirterek, "Türkiye'ye geldim, diş hekimi oldum. Daha sonra sinema oyunculuğuna evrildim. Kendi topraklarım için böyle bir projeyi ortaya koymak gerçekten benim için büyük bir onur. Oranın dertlerini, acılarını biliyorum. 2023'te hiç istemediğimiz bir olay yaşandı Kosova'da. Orada NATO güçleri olmasına rağmen o saldırı, ayaklanmalar bastırılamadı. Burada devreye Türkiye girdi ve oradaki her şey bastırıldı, barış sağlanmış oldu. Filmde bu konuları işliyoruz." dedi.

Tunalıgil, çekimlerin Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye'de yapıldığını belirterek, "Çocukluğumun savaş döneminde kaldığım bölgede filmi çekmek çok farklı duygular yaşattı bana. Profesyonel oyuncularla çalışmak hem kalite katıyor hem de seyirciye aktarmamız gereken duyguları sahnede çok daha kolay yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ayhan Işık ise rol teklifinin iki yıl önce geldiğini belirterek, "Dragan karakterini canlandırdım. Ben bir Türk evladıyım, Türk insanı olarak Dragan gibi bir Sırp karakterini, psikopat bir karaktere can vermek biraz beni zorlamadı desem yalan olur. Ama güzel bir proje çıktı sonunda. Çok güzel bir ekiple aile ortamında bir ekip çalışması yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde ayrıca Ümit Acar, Müge Ulusoy, Bora Sivri, Ali Düşenkalkar ve Sonay Buş gibi isimler de rol alıyor. Yapımcılığını Çiçek Yapım'ın üstlendiği filmin Türkiye dağıtımını ise CJ ENM yapıyor.

