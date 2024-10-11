Güneşli Kocabaş Sitesi Davasında Cezalar Verildi

Davada Verilen Cezalar

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un yıkılmasıyla ilgili olarak Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önemli bir karar alındı.

Sanıkların Cezaları

Davada 9 sanık arasında 3'ü tutuklu 8 kişi, 12 yıl 2 ay 20 gün ile 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklar arasında bulunan Tebernüş Özyurt, Abdullah Üren ve Ökkeş Say duruşmada hazır bulunurken, diğer tutuksuz sanıklar Ahmet Say, Ökkeş Kır, Kerim Sönmez, Mücahit Kar ve Abdulkadir Tatar, bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar. Ali Taş ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların Savunmaları ve Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanıklara son sözlerini sorduğunda, suçsuz olduklarını belirten sanıklar beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme, sanık Ahmet Say'ın beraatine hükmederken, Ökkeş Say, Ökkeş Kır ve Ali Taş'ı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar, Abdullah Üren, Kerim Sönmez ve Tebernüş Özyurt ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme Kararının Ardından

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ökkeş Kır, Ali Taş, Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar ve Kerim Sönmez'in de tutuklanmasına hükmetti. Dava, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı ve depremde hayatını kaybedenlerin ailesi için bir adalet arayışının da simgesi olarak öne çıkıyor.