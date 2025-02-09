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Güney Afrika, ABD'nin Yardım Durdurma Kararından Endişeli

Güney Afrika, ABD'nin yardım kesme kararını eleştirerek, bu durumun tarihi gerçeklerden uzak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:38
Güney Afrika, ABD'nin Yardım Durdurma Kararından Endişeli

Güney Afrika, ABD'nin Yardım Kesme Kararını Kınıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD yönetiminin ülkeye yönelik yardımları durdurma kararına ilişkin ciddi endişeler taşıdığını duyurdu. ABD'nin "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası" ile İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davası ve İran ile olan yakın ilişkiler gerekçe gösterilerek alınan bu karar, Pretoria yönetimini derinden etkiledi.

Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Açıklama Yaptı

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin bu kararlarının "gerçeklikten yoksun" olduğu ve Güney Afrika'nın sömürgecilik ve apartheid tarihinin yeterince tanınmadığı ifade edildi. Bu durumun, Amerika'nın karar verici mercileri arasında yaygın bir yanlış anlamaya yol açtığına vurgu yapıldı.

Beyaz Çiftçilere Yönelik Mülteci Programı Eleştirildi

Açıklamada, ABD'nin Güney Afrikalı beyaz çiftçilere yönelik mülteci programı hazırlama kararına dair çelişkiler dikkat çekildi. "İronik olan, ABD'nin en ayrıcalıklı gruba mülteci statüsü sağlarken, diğer bölgelerden gelen savunmasız kişileri sınır dışı etmesidir." denildi.

Güney Afrika'nın Diplomatik Çözüm Yolu

Güney Afrika, olası yanlış anlaşılmalar için diplomatik çözümler bulma konusundaki kararlılığını tekrarladı. Tarım Bakanı John Steenhuisen, ABD ile bozulan ilişkilerin onarılması gerektiğini belirtirken, "Güney Afrika'da tazminat ödenmeden toplu olarak arazi kamulaştırılması söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Afrikaaner Toplumunun Tepkisi

Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin büyük çoğunluğunu oluşturan Afrikaaner etnik grubu, ABD'nin kararlarına karşı olduklarını bildirdi. AfriForum Üst Düzey Yöneticisi, kendi kültürel kimliklerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.

Trump Yönetiminin Açıklaması ve Küçülten Etkileri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen kararda, Güney Afrika'nın insan hakları ihlalleri ile müttefik ülkelerde güvenlik tehditleri oluşturduğunu belirtti. ABD'nin 2023'te Güney Afrika'ya 440 milyon dolarlık yardım ayırdığı öğrenildi.

2024 Toprak Kamulaştırma Yasası ve Gelecek Hedefler

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından imzalanan ve tartışılan "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", hükümete tarım arazilerini kamulaştırma yetkisi tanıyor. 2030 yılına kadar 8 milyon hektar arazinin siyahi çiftçilere dağıtılması planlanıyor.

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