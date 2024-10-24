Güney Afrika'da Emsalsiz Kuduz Salgını

Güney Afrika'da İlk Kuduz Salgını

Afrika'nın güney ve güneybatı kıyılarında yaşayan Cape kürklü foklar arasında görülen kuduz salgını, bu türdeki deniz memelileri açısından eşsiz bir vaka niteliği taşıyor. Hout Bay Fok Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yöneticisi Kim Hattingh, "Bu durum deniz memelileri arasında kuduz salgınları konusunda bilimsel bir emsal teşkil etmiyor," açıklamasında bulundu.

Kuduz Salgınının Boyutları

Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Angola'ya kadar uzanan kıyılarda yaklaşık 2 milyon Cape kürklü fok bulunduğu tahmin ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla, Cape Town ile Plattenberg şehirleri arasındaki sahil şeridinde toplam 17 vaka kaydedildi. Bununla birlikte, Hattingh'in hastalık raporlarına dayanarak Mayıs ayında başlayan bu salgında toplam vaka sayısı 24'e ulaştı. Hattingh, "Bu salgın, deniz memelileri arasında ilk kez görüldüğü için kuduz olmuş bir foku tespit etmek oldukça güç," dedi.

İnsanlar Üzerindeki Etkisi

Hattingh, "Kuduz fokların insanlara saldırdığı vakalar mevcut; ancak insanların fok ısırıklarından kuduz kaptığına dair bir rapor yok. Okyanusta yüzmeden önce kuduz aşısı olmaları öneriliyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, fokların açlık nedeniyle de insanlara saldırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Endüstriyel Tehditler ve Gelecekteki Riskler

Hattingh, 2018'de 2 milyon olarak belirlenen Cape kürklü fok nüfusunun, 2021'deki kitlesel ölümlerden sonra azalmış olabileceğine dikkat çekti. Balıkçılık endüstrisinin bu canlılar üzerinde yarattığı tehditler, onların doğal yaşam alanları için büyük bir risk oluşturuyor. Ayrıca, Afrika'nın yerel tıbbında kullanılması amacıyla bu hayvanlara yönelik talebin arttığını vurgulayan Hattingh, bu durumun vahşet ve cinayetin artmasına sebep olduğunu ifade etti.

Hout Bay Fok Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, 1999'dan beri Cape kürklü fokların korunması ve rehabilitasyonu için çalışıyor. Hattingh, "Foklar sadece fok bakıcılarımız tarafından bakım altına alınıyor, şu an kuduz aşısı uygulanmadan önce etiketlenip doğaya salınıyorlar," diye ekledi.