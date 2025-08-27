Güney Afrika'dan İsrail'e Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze Krizi

Güney Afrika'dan İsrail'e Acil Ateşkes Çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'de insani krizin kontrol altına alınması için İsrail hükümetine acil ateşkes çağrısında bulundu.

Pretorya'daki açıklama

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlediği basın açıklamasında şunları söyledi: "Güney Afrika, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Filistinlilere yönelik katliamlar katlanarak arttı ve insani krizin kontrol altına alınması için ateşkesin gerekli olduğunu savunuyoruz."

Lamola, BM'nin Gazze'deki nüfusun tamamının akut gıda güvensizliği yaşadığını ortaya koyan raporunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı geçici tedbirlerin uygulanmaması ya da ateşkesin sağlanmamasının insan eliyle kıtlığa yol açacağı yönündeki endişeleri doğruladığını belirtti.

Lamola, İsrail'in Gazze'de yaşamı sürdürmek için gerekli araçları yok ettiğini vurgulayarak bunun soykırım niyetinin başka bir kanıtı olduğunu söyledi ve "Her iki taraftan da tüm rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

BM destekli rapor: Kıtlık (IPC Seviye 5)

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

Raporda ayrıca şu tespit yer aldı: "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya."

UAD'de İsrail aleyhine açılan dava

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Divan, 26 Ocak 2024'te açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, aynı yıl 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etti.

Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlanması için ek tedbirlere hükmetti.