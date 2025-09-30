Güney Afrika'dan Paris'te Ölü Bulunan Büyükelçi Mthethwa İçin Resmi Açıklama

Güney Afrika hükümeti, Paris'te ölü bulunan Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın vefatıyla ilgili üzüntüsünü bildirdi; Fransız makamlar olayla ilgileniyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:43
Bakanlıktan açıklama

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Paris'te ölü bulunan Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin Büyükelçi Mthethwa'nın vefatından derin üzüntü ve teessür duyduğu belirtildi.

Bildiride, Mthethwa'nın Polis Bakanlığı, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunduğu ve 2010 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde yer alarak kamu hizmetine önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Hayatı boyunca kamu hizmetine bağlılığını, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) en üst karar alma organlarındaki uzun süreli katkılarıyla da ortaya koydu.

Açıklamada ayrıca, Aralık 2023'ten beri Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Mthethwa'nın ölümüne ilişkin koşulların Fransız makamlarınca soruşturulduğu kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Fransa'da kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeni, Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulundu.

Büyükelçinin, otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Güney Afrika hükümeti, bu büyük keder döneminde Büyükelçi Mthethwa'nın ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına en derin ve içten taziyelerini sunar. Büyükelçi, geride eşi ve çocuklarını bırakmıştır. Bizler, ulusumuza sarsılmaz vatanseverliği ve hizmetiyle bıraktığı mirası onurlandırıyoruz.

