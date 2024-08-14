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Güney Afrika'dan Türkiye'ye Destek: Soykırım Davası

Güney Afrika, Türkiye'nin İsrail aleyhine UAD'de açılan soykırım davasına katılmasını memnuniyetle karşılıyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:51
Güney Afrika'dan Türkiye'ye Destek: Soykırım Davası

Güney Afrika'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine başlattığı soykırım davasına katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakan Lamola'nın Açıklamaları

Lamola, Pretoria'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin davaya müdahil olmasının, davanın gücünü artıracağına inandığını vurguladı. "Türkiye'nin katılımı, Divan'ın konuya farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesine yardımcı olacak" dedi.

Tarihsel Bir Davanın Başlaması

29 Aralık 2023'te, Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı UAD'de dava açmıştı. Ülke, Gazze'deki insani durumun aciliyetine binaen, Divan'dan ihtiyati tedbirler talep etmişti. Bu duruşmalar, 11-12 Ocak’ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda gerçekleştirilmişti.

İsrail Üzerine Uygulanan Tedbirler

UAD, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırım fiillerinin önlenmesi amacıyla etkili tedbirler alınmasını istemişti. Ancak, İsrail'in bu tedbirlere uymaması üzerine, Güney Afrika, yeni tedbir talepleriyle Divan'a başvurmuştu.

Türkiye'nin Müdahilliği ve Uluslararası Destek

Türkiye, 8 Ağustos'ta UAD'ye müdahil olmak için bildirimde bulunarak, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından bu dava için katılan 7. ülke oldu.

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