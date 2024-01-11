Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına bir destek de İran'dan geldi!

Güney Afrika'nın İsrail'e soykırım suçlamasıyla UAD'ye başvurmasını İran desteklediğini duyurdu.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına bir destek de İran'dan geldi!
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Güney Afrika'nın Filistin halkının haklarını korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde "onurlu, cesur ve sorumlu" bir adım attığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı, bu eyleme destek verdiğini açıkladı.

İran, Gazze'deki suçluların yargılanması için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde destek vermesini istedi. İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım da dahil olmak üzere uluslararası hukukun tüm kurallarını çiğnediğini belirtti.

GÜNEY AFRİKA İSRAİL'İN SOYKIRIM DAVASI AÇTI

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının son bulması için acil önlemler alınması gerektiğini savunan Dışişleri Bakanlığı, BMGK başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşları göreve çağırdı.

BM Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre, bir devlet sözleşmenin hükümlerine aykırı davranırsa, sözleşmeye katılan herhangi bir devlet, UAD'de bu devlete karşı dava açma hakkına sahiptir.

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım yaptığı iddia edilen İsrail'e karşı Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu ve İsrail için ihtiyati tedbir istedi.

Güney Afrika, UAD'den acil olarak tedbir kararı vermesini istedi. 11 Ocak'ta Güney Afrika, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları, Divan hakimleri önünde ihtiyati tedbirlerin neden gerekli olduğunu anlatacak.

Duruşma bugün yapılacak.

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