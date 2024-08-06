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Güney Kıbrıs İran Seyahatine Karşı Uyarı Yayınladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:15
Güney Kıbrıs İran Seyahatine Karşı Uyarı Yayınladı

Güney Kıbrıs'tan İran'a Seyahat Uyarısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı, mevcut uluslararası durumlar ve gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri hususunda önemli bir uyarıda bulundu.

Bölgesel Gerilimler ve Güvenlik Önlemleri

Yapılan resmi açıklamada, mevcut bölgesel durum nedeniyle İran'a herhangi bir seyahatten kaçınılmasının tavsiye edildiği belirtildi. Hâlihazırda İran'da bulunan Güney Kıbrıslılara, güncel haberleri takip etmeleri ve azami dikkat ve güvenlik önlemleri almaları hatırlatıldı.

İletişim ve Kayıt Gerekliliği

Ayrıca, İran'da bulunan Güney Kıbrıslıların, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında yaşayanlar için oluşturduğu platforma internet üzerinden kayıt olmaları gerektiği vurgulandı. Olağanüstü bir durumla karşılaştıklarında, bakanlık ile iletişim kurmalarının önemi de ifade edildi.

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