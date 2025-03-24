Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Talebini Reddetti

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han Duck-soo'nun azil talebini reddederek görevine yeniden dönmesinin yolunu açtı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:15
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Talebini Reddetti

Başbakan Han'nın Azil Talebi Reddedildi

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, 2024 yılında ilan edilen sıkıyönetim sonrası başbakanlık görevinde uzaklaştırılan Han Duck-soo'nun azil talebini 5'e karşı 1 oyla reddetti.

Yonhap’ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından sıkıyönetim ilanında rolü olduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Han’ın azil davasında mahkeme karara vardı. Bu gelişme, Han'ın yeniden devlet başkanlığına vekalet etmesini sağladı.

Han Duck-soo'nun Açıklamaları

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Han, Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ederek, "Acil konulara öncelik vereceğim" ifadelerini kullandı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Güney Kore'de sıkıyönetim, Yoon Suk Yeol tarafından 3 Aralık 2024 tarihinde, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle ilan edilmiş ancak ulusal mecliste bu karar kaldırılmıştı. Bunun ardından, Başbakan Han Duck-soo geçici olarak devlet başkanlığına vekalet etti.

Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024 tarihinde Yoon'un azil talebini oyladı ve bu süreçte Han Duck-soo görevine devam etti. Ancak, muhalefetin girişimiyle 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada Han için bir azil kararı daha alındı ve yerine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok vekalet etti.

Han hakkındaki azil davasının ilk duruşması ise 19 Şubat'ta gerçekleştirilmişti.

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