Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Grev Başlattı

Güney Kore'de yaklaşık 15 bin sendikalı havalimanı çalışanı, çalışma saatleri ve koşulların iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz greve başladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:00
Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Grev Başlattı

Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Grev Başlattı

Sendikalar çalışma saatleri ve koşulların iyileştirilmesini talep ediyor

Yonhap ajansının haberine göre, ülke genelindeki havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler süresiz greve başladı. Grevde, yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikalar da yer aldı.

Eylem, yerel saatle 06.00'da başladı. İşçiler, çalışma saatleri ve koşulların iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma kararı aldı.

Sendikalar, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini açıkladı.

Günün ilerleyen saatlerinde işçilerin başkent Seul'de bulunan Gimpo Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda mitingler düzenlemesi planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek
2
YÖK: Başarılı Öğrenciler 3 Yılda Üniversiteyi Bitirebilecek
3
Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha
4
İsrail Ordusu Faria Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi: Batı Şeria'da Gözaltılar
5
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını görkemli sezonla kutluyor
6
Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor
7
Bakan Bak: Eylül'de Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam