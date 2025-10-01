Güney Kore'de Havalimanı Çalışanları Süresiz Grev Başlattı

Sendikalar çalışma saatleri ve koşulların iyileştirilmesini talep ediyor

Yonhap ajansının haberine göre, ülke genelindeki havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler süresiz greve başladı. Grevde, yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikalar da yer aldı.

Eylem, yerel saatle 06.00'da başladı. İşçiler, çalışma saatleri ve koşulların iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma kararı aldı.

Sendikalar, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini açıkladı.

Günün ilerleyen saatlerinde işçilerin başkent Seul'de bulunan Gimpo Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı'nda mitingler düzenlemesi planlanıyor.