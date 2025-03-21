Güney Kore'de Muhalefet, Choi Sang-mok'un Azlini İstedi

Güney Kore'de Choi Sang-mok'un Azledilmesi İçin Önerge

Güney Kore'de, beş muhalefet partisi, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un, Anayasa Mahkemesine yargıç ataması yapmayı geciktirdiği gerekçesiyle azledilmesi için önerge sundu.

Yonhap'ın haberine göre, muhalefet partileri, Choi'nin görevinden azledilmesi için gerekli adımları atmaya başladı. Demokratik Parti (DP) ve 4 küçük muhalefet partisi, Choi'nin, görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim girişimiyle ilgili iddialara karışmış olması ve Anayasa Mahkemesindeki yargıç boşluğunu doldurmak için atama yapmayı geciktirmesi gibi 4 farklı gerekçeyle azil önergesi sunduklarını duyurdu.

DP'nin politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kim Yong-min, Anayasa Mahkemesi'nin Choi'nin yargıç atamamasıyla ilgili kararının, Ulusal Meclisin haklarını ihlal eden, "anayasaya aykırı" bir eylem olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, mahkeme yargıçlarının oybirliğiyle aldığı kararın henüz uygulanmamış olması da vurgulandı.

Azil Süreci ve Gereklilikler

Güney Kore yasaları gereği, bir azil önergesinin Genel Kurula bildirilmesinin ardından 24 ila 72 saat içinde oylamaya sunulması gerekiyor. Choi, göreve gelmesinin ardından Anayasa Mahkemesindeki 3 yargıçlık boşluğu doldurmak amacıyla 2 yargıç ataması yapmış, ancak 3. atamada iktidar ve muhalefet partilerinin ortak aday belirleyememesi nedeniyle bu atamayı ertelemişti.