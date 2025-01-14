Güney Kore'de Polis ve Müfettişlerin Devlet Başkanlığı Konutuna Girişi Onaylandı

Güney Kore'de devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, CIO'dan yapılan açıklamada, daha önce mahkeme kararına rağmen polis ve müfettişlerin devlet konutuna girmesine izin vermeyen Başkent Savunma Komutanlığına bağlı askeri birlikten girişe izin verilmesi yönünde talepte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, CIO, polis ve Savunma Bakanlığı müfettişlerinin devlet başkanlığı konutuna girişine onay verildiği duyuruldu.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş, ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılmasıyla geri adım atmıştır.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmiştir. Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş ve Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmiştir.