Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Yoon Savcılığa Sevk Edildi

Yoon Suk Yeol Savcılığa Sevk Edildi

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yoon Suk Yeol, savcılığa sevk edildi. Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, 19 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Soruşturmanın Detayları

Yerel medya organı Yonhap'ın aktardığına göre, sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasını istedi. Ancak, CIO'nun devlet başkanı hakkında iddianame düzenleme yetkisi bulunmadığı için dosya savcılığa sevk edildi.

Gözaltı Süreci

Yoon, 15 Ocak'ta ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmış fakat ifade vermeyi reddetmişti. Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de sonuç vermemişti. Güney Kore tarihindeki ilk gözaltına alınan devlet başkanı olan Yoon, ilk gün 10 saatten fazla sorgulandı. Sonrasında gözaltı merkezine nakledildi.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı. Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor.