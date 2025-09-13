Güney Kore'de yılın ilk kuş gribi vakası Paju'da tespit edildi

Gyeonggi eyaletindeki Paju'da yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakası tespit edildi; alarm seviyesi yükseltildi, karantina önlemleri sıkılaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:47
Karantina önlemleri artırıldı, denetimler sıkılaştırıldı

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki bir tavuk çiftliğinde yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakası tespit edildi.

Vakanın görüldüğü yerin Gyeonggi eyaletine bağlı Paju kenti olduğu bildirildi.

Yetkililer, vaka sonrası alarm seviyesini "dikkat"ten "tedbir" seviyesine yükseltti ve ülke genelinde karantina önlemlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda, geleneksel pazarlardaki kanatlı hayvan satıcıları ile ülke genelindeki hayvan taşıma araçları, çiftliklerin dezenfeksiyon ve karantina kurallarına uyup uymadığı açısından denetlenecek.

Yetkililer, önceki yıllarda kuş gribi vakalarının genellikle ekim veya kasım aylarında bildirildiğini belirtirken, bu vakanın son yıllardaki en erken tespit edilen vaka olduğu kaydedildi.

