Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a 'Ayaklanmaya Liderlik Etme' Suçlaması

Güney Kore'de siyasi kriz derinleşiyor. 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, 19 Ocak'ta tutuklandı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Yoon'un durumu 23 Ocak'ta savcılığa sevk edilmesiyle birlikte daha da ciddileşti. Savcılık, delillerin incelenmesinin ardından Yoon'a karşı suçlama yöneltilmesine 'uygun' bulundu.

Yoon’un tutukluluk süresinin dolmasından bir gün önce hazırlanan iddianamede, kendisine 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlaması yöneltildi. Güney Kore yasalarına göre, 'tutukluluk süresince suçlama yöneltilmeyen şüphelinin serbest bırakılması' gerektiği şeklinde bir hüküm mevcut.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Yoon’un 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanmasını talep etti ve dosyayı savcılığa sevk etti.

Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istemesi sonucu görevden uzaklaştırılmıştı. 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, sorgulama sırasında yaklaşık 10 saat ifade vermeyi reddetti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgu işlemlerinin ardından gözaltı merkezine nakledildi. Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri başarısız oldu. Sonuç olarak, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'u 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutukladı. Yoon'un 3 Aralık 2024 tarihindeki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor.