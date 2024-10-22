Güney Kore'den Kuzey Kore ve Rusya'nın Askeri İşbirliğine Tepki

Güney Kore'den Derinleşen Askeri İşbirliğine Karşı Önlemler

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki derinleşen askeri işbirliği nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını açıkladı. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Ulusal İstihbarat Servisi'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya 12,000 asker göndereceği yönündeki bilgisine dayanarak bir toplantı gerçekleştirdi.

Güvenlik Tehdidi ve BM İhlali

Toplantıda, Kuzey Kore'nin bu davranışının hem Güney Kore hem de global güvenlik adına "önemli bir tehdit" oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, bu durumun, Kuzey Kore ile askeri işbirliğini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'ye Geri Çekilme Çağrısı

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore'deki birliklerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu. Kim, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki yasa dışı askeri işbirliği sürerse, buna seyirci kalmayacağız," dedi ve uluslararası toplumla birlikte kararlı bir şekilde karşılık vereceklerinin altını çizdi.

Rusya'dan Gelen Tepkiler

Rusya’nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun’a yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile olan işbirliğinin Güney Kore’nin güvenlik çıkarlarıyla çelişmediğini belirtti. Ayrıca, işbirliğinin "uluslararası hukuk çerçevesinde" yürütüldüğünü savundu.

Kuzey Kore'nin Asker Gönderme İddiaları

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10,000 asker göndermeyi planladığına dair iddialarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları henüz doğrulayamadıklarını açıkladı.

Peskov'un Açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore ordusunun durumuyla ilgili çelişkili bilgiler bulunduğunu belirtti. "Güney Korelilerin söyledikleri ile Pentagon'un açıklamaları arasında tutarsızlıklar var,” diyerek durumu değerlendirdi.