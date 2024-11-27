Güney Kore'den Pyongyang-Moskova Askeri İşbirliğine Tepki

Güney Kore Lideri Yoon Suk Yeol'den Kritik Açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri işbirliğine karşı "ortak yanıt verilmesi" gerektiğini belirtti. Yoon, başkent Seul'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov liderliğindeki bir heyeti kabul ederek, Moskova-Pyongyang ilişkilerinin yarattığı güvenlik tehditlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin Asker Sevkiyatı

Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker sevkiyatından bahsederek, bu tehditlere karşı ABD ile koordinasyon sağlayarak ortak bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Rusya'daki Kuzey Kore birlikleri ile Kuzey Kore-Rusya arasında devam eden silah transferlerine ilişkin bilgi paylaşımının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Olası Silah Tedariki Üzerine Tartışmalar

Yayınlanan haberlere göre, söz konusu görüşmede Güney Kore'nin Ukrayna'ya olası silah sevkiyatı hakkında değerlendirmelerin yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi verilmedi. Ancak, Kiev yönetimi'nin Güney Kore’den silah desteği talep edeceği iddiaları gündemde. Umerov, görüşme sonrası bu konuya ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Ukrayna Heyeti ile Diğer Görüşmeler

Ukrayna heyeti daha sonra Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik ve Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Umerov'un, bu toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut durumu ile ilgili bilgiler sunduğu bildirildi.

Protestolar ve Stratejik Ortaklık

Öte yandan, Seul'de Başkanlık Ofisi önünde, Ukrayna'ya silah sevkiyatı planına karşı protestolar düzenlendi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'yi ziyaret ederek iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. ABD ve NATO'dan yapılan açıklamalar, Kuzey Kore’nin Rusya'ya asker gönderdiğini ve bu askerlerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.