DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,25 0,34%
ALTIN
3.221,88 -0,23%
BITCOIN
3.739.926,46 0,85%

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Geliştirme İddalarını Kınadı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah kapasitesini geliştirme taahhüdünü şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:40
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Geliştirme İddalarını Kınadı

Güney Kore'den Sert Tepki

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah kapasitesini geliştirme taahhüdünü şiddetle kınadı. Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Tesisine Ziyaret

Bakanlık, Kim'in nükleer silah tesisine yaptığı ziyareti eleştirirken, Kim'in bu tesis ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirme sözü vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, düzenlediği basın toplantısında, "Güney Kore ve ABD'nin yanı sıra uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefi konusunda kararlı ve uyumlu bir duruş sergilemiştir." ifadesinde bulundu.

Sözcü, Kuzey Kore'ye nükleer silah geliştirmeyi durdurması ve Seul'ün nükleer silahsızlanma görüşmeleri teklifini kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret etmiş ve burada nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin ülkenin güvenliği, çıkarları ve gelişimi için elzem olduğunu belirtmiştir. Bu ziyarette, nükleer silahları geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Kaide Üyesi Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
2
Refah Sınır Kapısı Bugün Açılıyor: 50 Yaralı Mısır'a Geçiş Yapacak
3
Trabzon'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Anne ile Kızını Hayatından Etti
4
Savunma Sanayii İhracatında Tarihi Artış: 2024'te 7.2 Milyar Dolar
5
Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki ile Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Kilis'te Deprem Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
7
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Alev Alatlı Sempozyumu'nda Konuştu

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir