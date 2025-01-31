Güney Kore, Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Geliştirme İddalarını Kınadı

Güney Kore'den Sert Tepki

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah kapasitesini geliştirme taahhüdünü şiddetle kınadı. Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Tesisine Ziyaret

Bakanlık, Kim'in nükleer silah tesisine yaptığı ziyareti eleştirirken, Kim'in bu tesis ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin nükleer silah kapasitesini geliştirme sözü vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, düzenlediği basın toplantısında, "Güney Kore ve ABD'nin yanı sıra uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefi konusunda kararlı ve uyumlu bir duruş sergilemiştir." ifadesinde bulundu.

Sözcü, Kuzey Kore'ye nükleer silah geliştirmeyi durdurması ve Seul'ün nükleer silahsızlanma görüşmeleri teklifini kabul etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kim Jong-un'un Açıklamaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 29 Ocak'ta nükleer silah tesisini ziyaret etmiş ve burada nükleer silah kapasitesini güçlendirmenin ülkenin güvenliği, çıkarları ve gelişimi için elzem olduğunu belirtmiştir. Bu ziyarette, nükleer silahları geliştirme taahhüdünde bulunmuştu.