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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Güney Kore'den 'boş durmayacağız' açıklamaları yapıldı, Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri işbirliği endişeyle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:37
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Güney Kore'den Ciddi Uyarı

Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi üzerine ülkesinin duruma kayıtsız kalmayacağını vurguladı. Yoon, Pyongyang ve Moskova arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesine bağlı olarak adım adım gerekli tedbirler alacaklarını ifade etti.

Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliği Kınandı

Yonhap ajansının haberine göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın resmi ziyaretinde iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirmesi ile yasadışı askeri işbirliğini şiddetle kınadı. Ayrıca, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.

Güney Kore İstihbaratı Bilgi Verdi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), ulusal meclis istihbarat komitesinde yaptığı açıklamada, Rusya'ya yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin sevk edilmesinin planlandığını duyurdu. Bu askerlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına destek amacıyla gönderildiği ifade edildi.

Polonya ile Ek Anlaşma

Yoon Suk-yeol, Polonya ile K2 tanklarının tedariki için yıl sonuna kadar 7 milyar dolarlık ek anlaşma hazırlıklarına destek sözü verdi. Bu, 2022 yılında varılan 12,4 milyar dolarlık savunma anlaşmalarının devamı niteliğinde.

Ortak Üretim İhtimali

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Güney Kore yapımı silahların ülkelerinde üretilmesine dair umutlarını dile getirerek, bu silahların diğer Avrupa ülkelerine de ihraç edilmesi gerektiğini belirtti. İki lider, ayrıca Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde işbirliği yapma konusunda da mutabık kaldı.

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