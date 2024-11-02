Güney Kore, Ukrayna'ya Gözlemci ve Analist Gönderme Kararı Aldı

Güney Kore'den Ukrayna'ya Gözlemci Gönderimi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderme eylemi doğrultusunda, Ukrayna'ya gözlemci ve analist bir ekibin gönderilmesini gerekli gördüğünü duyurdu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Açıklamaları

Seul merkezli Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker desteğiyle ilgili olarak Ulusal Parlamento'daki milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. Shin, "Ukrayna'ya asker göndermeyi kesinlikle düşünmüyoruz," diyerek bu konuda net bir duruş sergiledi. Ancak, Güney Koreli gözlemci ve analist bir ekibin Ukrayna'ya yollanmasının uygun olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin Askeri Kapasiteleri Üzerine Değerlendirmeler

Shin, Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore birliklerinin modern savaş taktiklerini öğrenmeleri halinde, bu bilgilerin Kuzey Kore’nin 1 milyondan fazla asker arasında yayılabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kapasitelerinin gelişimine de vurgu yapan Shin, "Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD arasındaki ittifakı zayıflatmak ve Seul-Washington-Tokyo arasındaki güvenlik işbirliğini bozmak için nükleer silah geliştirmekte" ifadesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya ile İş Birliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret ederek iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihlerinde konuşlandıracağını bildirdi. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını aktardı.