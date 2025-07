Güney Koreli Damat ve Rizeli Gelin: Horonla Nişanlandılar

Güney Koreli Damat ile Rizeli Gelin Nişanlandılar

Güney Koreli Yeong Jun, iş toplantısında İstanbul'da tanıştığı Melisa Şat sayesinde önce Müslümanlığı seçip ismini Can Kim olarak değiştirdi, daha sonra da Rize'li Melisa ile evliliğe giden yolda ilk adımını attı.

İngilizce çevirmenlik mezunu olan Melisa (25) ile botanik alanında çalışan Can Kim (28), üç yıllık arkadaşlıklarını Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde gerçekleşen nişan merasimiyle taçlandırdı.

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nişan merasiminde, hem Güney Kore hem de Karadeniz müziği eşliğinde doyasıya eğlenen çift, paylaştıkları video ile sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İlişkinin Temelleri İstanbul'da Atıldı

Damat adayı Can Kim, AA muhabirine İstanbul'da katıldığı bir konferansta Melisa ile tanıştıklarını ifade etti. Şat, Can Kim'in iş yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık bir saat görüntülü konuşarak ilişkilerini ilerlettiklerini söyledi. Nişanlısının da gelinen noktaya kadar çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Melisa, "Her fırsatta İstanbul'a geldi. Bu sayede onun bana ne kadar değer verdiğini anladım," dedi.

Aile Destekleri ve Sevgi Dolu Anılar

Melisa, ailesinin kendisine olan desteklerinin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Babamdan hep çekinmiştim ama o da durumu çok güzel karşıladı. Annem de desteğini hiç esirgemedi," şeklinde konuştu. İlişkilerinin temelinin İngilizce iletişime dayandığını söyleyen Şat, nişan töreninin beklediğinden daha güzel geçtiğini ifade etti.

Nişan Töreni ve Sevinç

"Ben bir masal kahramanı olmak istedim, çünkü onun yanındayken o duyguyu yaşıyorum," diyen Melisa, nişanda Can Kim'e horon oynamayı da öğretti. Ayrıca, mesafelerin ilişkiye engel olmadığını vurgulayan Şat, "8 bin kilometre uzaktan da olunsa, sevgi her zaman kazanır," dedi.

Güney Koreli gelin adayı Can Kim ise nişanda gergin olsa da sonrasında çok eğlendiğini ve Rize'nin Huser Yaylası'ını beğendiğini ifade etti. En sevdiği yemeğin ise "anne köftesi" olduğunu söyledi.

Çift, düğünlerini 2026 yılı ocak sonu ile şubat arasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Henüz mekan ve tarih netleşmese de, ailelerin uygunluğu üzerine güzel bir organizasyon yapılacağı belirtiliyor.

