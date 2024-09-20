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Güney Koreli LIG Nex1, Irak'a Füze Savunma Sistemi İhraç Edecek

LIG Nex1, Irak'a Cheongung-II füze savunma sistemi sağlayacak. Anlaşma 2,78 milyar dolar değerinde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:58
Güney Koreli LIG Nex1, Irak'a Füze Savunma Sistemi İhraç Edecek

Güney Kore'den Irak'a Savunma Teklifi

Güney Kore merkezli LIG Nex1 savunma şirketi, Irak'a karadan havaya orta menzilli Cheongung-II füze savunma sistemi tedarik edeceğini açıkladı.

Anlaşmanın Detayları

Yonhap ajansının aktardığına göre, LIG Nex1, Irak Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 3,7 trilyon won (2,78 milyar dolar) değerinde hava savunma sistemini Irak'a ihraç edecek.

İmza Töreni ve Güvenlik Önlemleri

Başkent Bağdat'ta bu hafta içerisinde imzalanan anlaşmanın finansal detayları, güvenlik gerekçeleri nedeniyle gizli tutulduğu belirtildi.

Şirket CEO'sunun Açıklamaları

LIG Nex1 Üst Yöneticisi Shin Ick-hyun, yaptığı açıklamada, "Güney Kore savunma sanayisinin uluslararası varlığını güçlendirme konusundaki kararlılığını" vurguladı.

Cheongung-II'nin Özellikleri

Biraz araştırma yaptığımızda, Cheongung-II sisteminin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihraç edildiği öğrenildi. Bu sistem, seyir halindeki uçaklara ve balistik füzeler karşısında etkili bir savunma sunma kapasitesine sahip.

Uluslararası Savunma Fuarı'ndaki Vizyon

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ekim 2023'te Seul'de düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda, "Dünyanın dördüncü büyük savunma ekipmanları ihracatçısı olmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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