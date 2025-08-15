DOLAR
Güney Marmara'da 16 Ağustos Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava nedeniyle 16 Ağustos'ta Narlı-Marmara, Narlı-Balıklı-Avşa ve Güney Marmara Adalar hattındaki birçok feribot seferi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:23
Olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda, Güney Marmara'daki bazı feribot seferlerinin 16 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler

Narlı-Marmara hattı: Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45 seferleri iptal edildi.

Narlı-Balıklı-Avşa hattı: Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 kalkışlı seferler iptal edildi.

Güney Marmara Adalar hattı: Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferler iptal edildi.

Yapılacak seferlerle ilgili istisnalar

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun olarak gerçekleştirileceği; Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı belirtildi.

