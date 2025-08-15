Güney Marmara'da 16 Ağustos Feribot Seferleri İptal Edildi

Güney Marmara'da 16 Ağustos feribot seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda, Güney Marmara'daki bazı feribot seferlerinin 16 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler

Narlı-Marmara hattı: Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45 seferleri iptal edildi.

Narlı-Balıklı-Avşa hattı: Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 kalkışlı seferler iptal edildi.

Güney Marmara Adalar hattı: Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferler iptal edildi.

Yapılacak seferlerle ilgili istisnalar

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun olarak gerçekleştirileceği; Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı belirtildi.