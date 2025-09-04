DOLAR
Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ve Güney Marmara-Adalar hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:25
Güney Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ AŞ bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

İptal edilen seferler

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre Balıklı'dan saat 15.45, Avşa'dan saat 14.30, Narlı'dan saat 16.30 ve Marmara'dan saat 17.45 kalkışlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

Güney Marmara-Adalar Hattı'nda ise Ekinlik hareketli 16.30 seferi yapılamayacak. Ayrıca Erdek'ten saat 19.30 kalkışlı seferin Ekinlik Adası'na uğramayacağı bildirildi.

Yolculara uyarı

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri ve duyurular için GESTAŞ AŞ açıklamalarını takip etmelerini tavsiye etti.

