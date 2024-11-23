Güney Sudan'da Çatışma: 4 Ölü, 'Yanlış Anlaşılma' İfadeleri Ön Planda

Güney Sudan'da Çatışma Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan'da ev hapsinde tutulan eski istihbarat şefi Akol Koor Kuc'u korumakla görevli güçler ile onu başka bir yere götürmeye çalışan güçler arasında çatışma çıktı. Olayda 2'si sivil olmak üzere toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

'Yanlış Anlaşılma' Açıklaması

Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuc'un evinde konuşlanan güvenlik güçleri ile onu farklı bir noktaya taşımak isteyen unsurlar arasında çıkan çatışmanın bir "yanlış anlaşılma" sonucu gerçekleştiğini belirtti. Koang, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bölgedeki Güvenlik Durumu

Koang, Kuc'un Jebel bölgesinde ordu tarafından ek koruma altına alınacağını ve bölge halkına sakin olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, bir daha silahlı çatışma olmayacağına dair güvence verdi.

Tarihsel Bağlam

Dünyanın en genç ülkesi olan Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013 tarihinde yardımcısı Riek Machar’ı "darbe teşebbüsü" ile görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklendi. Yıllar süren savaşın ardından 2018 ve 2022 yıllarında taraflar arasında barış anlaşması imzalanmış olsa da, kamu düzeninin sağlanamadığı bölgede farklı kabileler ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmaktadır.

Kuc'un Görevden Alınması ve Son Durum

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, ekim ayında Kuc'u 2011 yılından beri sürdürdüğü istihbarat başkanlığı görevinden almış ve Kuc'u, güvensizliğin yaygın olduğu Warrup Eyaleti'nde vali olarak atamıştı. Ancak Kuc, göreve başlamadan önce görevden alınıp ev hapsine alınmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.